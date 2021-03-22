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Российские больницы получили вакцину "Спутник V", не требующую заморозки

Это поможет реализовать более удобную логистику.

22 марта 2021, 14:03
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

В медучреждения России поступили первые серии вакцины "Спутник V", которые не требуют заморозки и могут храниться при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу ещё сообщить, что первые серии препарата "Спутник V" при температуре хранения +2 – +8 <…> уже поступили в медицинские организации", — отметил он на совещании по вопросам вакцинации.

Мурашко добавил, что такой препарат может храниться без заморозки, что позволит реализовать более удобную логистику.

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Ранее Михаил Мурашко отмечал, что "Спутник V" эффективен против британской мутации коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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