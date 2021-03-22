Названо число заражённых "британским" коронавирусом-мутантом в России

На данный момент в России выявили более 50 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Такие данные привёл гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"На сегодня уже выявлено более 50 вариантов "британского" штамма, три случая "южноафриканского" штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения", — сказал он в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.