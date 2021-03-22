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Названо число заражённых "британским" коронавирусом-мутантом в России

Кроме того, зафиксировано более 20 уникальных вариантов вируса, но они ещё требуют изучения.

22 марта 2021, 14:01

Фото © Pixabay

На данный момент в России выявили более 50 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Такие данные привёл гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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"На сегодня уже выявлено более 50 вариантов "британского" штамма, три случая "южноафриканского" штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения", — сказал он в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

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Напомним, первый случай опасного "британского" штамма в нашей стране зарегистрировали в январе. Позже в Роспотребнадзоре рассказали, из каких стран этот тип вируса попал в РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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