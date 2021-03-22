Ест до победного: в Новосибирске толстого енота Лизу спасают от ожирения — видео

Растолстевшую обитательницу енотокафе в Новосибирске посадили на жёсткую диету. Видео © LIFE

Одну из пушистых обитательниц новосибирского енотокафе пришлось посадить на жёсткую диету. Лайф побывал в необычном заведении, пообщался с его владелицей Замирой Козловских и, конечно же, полюбовался на четвероногую толстушку.

За осень и зиму трёхлетняя енотиха по кличке Лиза набрала целых шесть лишних килограммов и поэтому начала выделяться на фоне своих соседей Бори и Евы не только озорным нравом. К тому же, по словам хозяйки, при Лизиной комплекции её вес не должен составлять более восьми килограммов. При этом пушистая красотка сейчас весит уже 14 кг. Из-за тучности двигаться животному стало намного сложнее.

"У Лизы плохо развито чувство насыщения. Грубо говоря, она будет есть, пока перед ней стоит миска. Кроме того, у енотов могут быть разные вкусовые предпочтения. Я взяла корм для щенков, который по составу жирнее, чем для взрослых собак, и Лизе он очень понравился. Вот с этого всё и началось", — рассказала нам Замира Козловских.

По словам девушки, ей пришлось срочно пересмотреть рацион своей подопечной в пользу растительной и некалорийной пищи. Плюс, как объяснила Замира, весной еноты худеют естественным образом, так что сейчас Лиза уже скинула полтора килограмма.

"Нам есть, к чему стремиться. Но, если посмотреть, все домашние еноты довольно упитанные. У них и комплекция сама по себе такая, а если их ещё и обильно кормить, то получается такой вот "кругляшок", — добавила Козловских.

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