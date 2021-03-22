NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу. Аудио © NASA

Команда планетохода Perseverance опубликовала новые аудиозаписи с Марса, которые воспроизводят звуки движения ровера по песку и камням. Полная запись длится 16 минут, за которые аппарат проехал 27 метров. Об этом сообщается на сайте NASA.

"Если бы я услышал эти звуки, управляя своей машиной, я бы остановился и вызвал буксировку. Но если вы уделите минуту тому, чтобы подумать, что вы слышите и где это было записано, это имеет смысл", — отметил ведущий инженер Дэйв Груэл.

На записи слышны хрипы, стуки и скрежет, так как планетоход имеет железные колёса, о чём можно и не догадаться, глядя на фотографии. При этом на фоне также слышен гул от движения аппарата. Специалисты опубликовали две версии аудиоклипа, первая из которых содержит более 16 минут, а вторая является компиляцией звуков из более длинной версии.

Теперь эти записи пополнили плей-лист звуков с Марса, созданный NASA. Там уже можно найти аудио со звуками ветра, который разносит песок.

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