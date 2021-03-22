Слонихи устроили драку в Казанском цирке из-за ревности к дрессировщику

Причиной драки двух слоних во время представления в Казанском цирке стала ревность животных к дрессировщику. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"При всей миролюбивости слонов у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно, и, возможно, в погоне за вниманием дрессировщика случившееся было проявлением спутницы любви — ревности", — говорится в записи цирка в "Инстаграме".

Также утверждается, что на слонов повлияли пандемия и отсутствие общения со зрителями.

На данный момент Дженни и Магда спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме, уточнили в цирке.

Кроме того, руководство приняло решение провести консилиум из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов с целью определения причин произошедшего и предотвращения подобного в будущем.

Ранее Лайф рассказывал, как в Цхинвале рысь набросилась на дрессировщика во время представления гастролирующего цирка.

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