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Слонихи устроили драку в Казанском цирке из-за ревности к дрессировщику

На данный момент животные накормлены и спокойны.

22 марта 2021, 14:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMsT01TntVH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kazan_circus_official</a></p>

Фото © Instagram / kazan_circus_official

Причиной драки двух слоних во время представления в Казанском цирке стала ревность животных к дрессировщику. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"При всей миролюбивости слонов у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно, и, возможно, в погоне за вниманием дрессировщика случившееся было проявлением спутницы любви — ревности", — говорится в записи цирка в "Инстаграме".

Также утверждается, что на слонов повлияли пандемия и отсутствие общения со зрителями.

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На данный момент Дженни и Магда спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме, уточнили в цирке.

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Кроме того, руководство приняло решение провести консилиум из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов с целью определения причин произошедшего и предотвращения подобного в будущем.

Ранее Лайф рассказывал, как в Цхинвале рысь набросилась на дрессировщика во время представления гастролирующего цирка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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