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Успешно сдавшие "Диктант Победы" получат льготы при поступлении в вузы

В этом году акция состоится 29 апреля.

22 марта 2021, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Участники акции "Диктант Победы", успешно сдавшие тест в очном режиме, получат дополнительные баллы для поступления в вузы. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"29 апреля мы в третий раз проводим акцию "Диктант Победы", которая стала традиционным явлением в жизни не только нашей страны, но и за её пределами", — заявил он, отметив, что в 2021 году мероприятие будет посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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Отмечается, что диктант, как и прежде, будет состоять из 25 заданий, в которых из четырёх вариантов ответа надо выбрать правильный. Пройти тестирование можно на одной из более десяти тысяч региональных площадок или в режиме онлайн на сайте "Диктантпобеды.рф".

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"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант впервые прошёл в 2019 году.

Ранее была названа столица Тотального диктанта в 2021 году. Победителя объявил писатель Дмитрий Глуховский, который проведёт мероприятие этой весной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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