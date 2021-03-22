Успешно сдавшие "Диктант Победы" получат льготы при поступлении в вузы

Участники акции "Диктант Победы", успешно сдавшие тест в очном режиме, получат дополнительные баллы для поступления в вузы. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"29 апреля мы в третий раз проводим акцию "Диктант Победы", которая стала традиционным явлением в жизни не только нашей страны, но и за её пределами", — заявил он, отметив, что в 2021 году мероприятие будет посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Отмечается, что диктант, как и прежде, будет состоять из 25 заданий, в которых из четырёх вариантов ответа надо выбрать правильный. Пройти тестирование можно на одной из более десяти тысяч региональных площадок или в режиме онлайн на сайте "Диктантпобеды.рф".

"Диктант Победы" — это международная историческая акция, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант впервые прошёл в 2019 году.

Ранее была названа столица Тотального диктанта в 2021 году. Победителя объявил писатель Дмитрий Глуховский, который проведёт мероприятие этой весной.

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