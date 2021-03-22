Татьяна Воронова покинула пост главы аппарата Госдумы
Как стало известно, она перейдёт на работу в компанию "Новатэк".
Татьяна Воронова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Глава аппарата Государственной думы РФ Татьяна Воронова покинула свой пост и будет работать в компании "Новатэк". Вместо неё в должность вступил Игорь Дивейкин, ранее бывший первым зампредом аппарата. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Совет Государственной думы сегодня принял решение об освобождении от занимаемой должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и также принял решение о назначении руководителем аппарата Игоря Николаевича Дивейкина, её первого заместителя", — указал Жуков.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Воронова станет топ-менеджером "Новатэка". Кроме прочего, спикер отметил, что знаком с Дивейкиным уже более десяти лет. По его словам, первый зампред аппарата ГД занимал разные должности в правительстве, работал заместителем начальника Управления внутренней политики в Администрации Президента. Как известно, с осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный и трудоголик", подчеркнул Володин.
А ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о назначении начальником Генерального штаба ВС страны Артака Давтяна. Премьер получил возражения президента по этому поводу, однако они не были приняты.
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