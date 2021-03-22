Рогозин покажет школьникам запуск ракеты с космодрома "Восточный"
Его увидят победители специальной номинации конкурса "Моя страна — моя Россия".
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин покажет победителям XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" запуск ракеты с космодрома "Восточный". Об этом заявил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации Дмитрий Шишкин.
За этот приз будут бороться участники специальной номинации "Сказки о космосе", презентация которой состоялась в павильоне "Космос и авиация" на ВДНХ.
"У нас уже подготовлена обширная экскурсия, которая позволяет не только оценить подготовку к запуску, но и посетить вместе со специалистами все этапы, включая запуск ракеты", — сказал Шишкин.
В номинации могут участвовать дети до 13 лет и подать свои работы до 12 мая 2021 года. Пожелать юным участникам удачи приехал космонавт Валерий Токарев, заявив о важности творческой и нешаблонной мысли.
"Мальчишкой я мечтал стать лётчиком-испытателем, хотел стать космонавтом, и я им стал. Конкурс "Моя страна — моя Россия" формирует надёжный фундамент и правильные ценностные ориентиры для молодёжи нашей страны", — сказал он.
Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" реализуется президентской платформой "Россия — страна возможностей". Он проводится уже 18 лет и является ярким примером того, как инициатива, рождённая в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах РФ среди молодёжи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.
Ранее Лайф сообщал, что два десятка девушек прошли в финал кастинга для съёмок первого фильма в космосе.
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