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Рогозин покажет школьникам запуск ракеты с космодрома "Восточный"

Его увидят победители специальной номинации конкурса "Моя страна — моя Россия".

22 марта 2021, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин покажет победителям XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" запуск ракеты с космодрома "Восточный". Об этом заявил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации Дмитрий Шишкин.

За этот приз будут бороться участники специальной номинации "Сказки о космосе", презентация которой состоялась в павильоне "Космос и авиация" на ВДНХ.

"У нас уже подготовлена обширная экскурсия, которая позволяет не только оценить подготовку к запуску, но и посетить вместе со специалистами все этапы, включая запуск ракеты", — сказал Шишкин.

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В номинации могут участвовать дети до 13 лет и подать свои работы до 12 мая 2021 года. Пожелать юным участникам удачи приехал космонавт Валерий Токарев, заявив о важности творческой и нешаблонной мысли.

"Мальчишкой я мечтал стать лётчиком-испытателем, хотел стать космонавтом, и я им стал. Конкурс "Моя страна — моя Россия" формирует надёжный фундамент и правильные ценностные ориентиры для молодёжи нашей страны", — сказал он.

Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" реализуется президентской платформой "Россия — страна возможностей". Он проводится уже 18 лет и является ярким примером того, как инициатива, рождённая в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах РФ среди молодёжи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.

Ранее Лайф сообщал, что два десятка девушек прошли в финал кастинга для съёмок первого фильма в космосе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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