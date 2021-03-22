Ответные санкции Китая коснулись пятерых членов Европарламента

Китайский МИД в ответ на санкции ЕС по обвинению в нарушениях прав человека принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей Евросоюза. Под ответные санкции Пекина попали десять человек, включая пять членов Европарламента. Ограничения также коснулись четырёх структур ЕС, в частности Комитета по политике и безопасности, подкомитет по правам человека, а также фонда "Альянс демократий" и немецкого Института китаеведения имени Герхарда Меркатора.

Лицам, в отношении которых введены персональные санкции, а также членам их семей запрещён въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а организациям отныне нельзя вести дела в Китае.

Сам факт введения санкций со стороны Евросоюза власти Поднебесной считают недопустимым, а обвинения в нарушении прав уйгуров в Китае — надуманными.

"Этот шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, в огромной степени вмешивается во внутренние дела Китая, явственно нарушает международное право и базовые нормы, управляющие международными отношениями, и серьёзно подрывает отношения Китая и ЕС", — говорится в сообщении китайского МИДа.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против двух россиян, обвиняемых в преследовании лиц ЛГБТ в Чечне. И в том же пакете мер речь шла о четырех китайских политиках, которые могут быть причастны к нарушению прав уйгуров в Синьцзяне.

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