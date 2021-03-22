Суд арестовал жену фармацевтического короля Шпигеля по делу губернатора Пензенской области

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая Евгению Шпигель, супругу главы ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля. Семейная пара была задержана по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки на общую сумму свыше 31 миллиона рублей стало известно 21 марта. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).