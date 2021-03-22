Суд арестовал жену фармацевтического короля Шпигеля по делу губернатора Пензенской области
Евгения Шпигель останется под стражей минимум до 20 мая.
Суд арестовал жену фармацевтического короля Шпигеля по делу губернатора Пензенской области. Видео © Басманный суд
Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая Евгению Шпигель, супругу главы ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля. Семейная пара была задержана по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки на общую сумму свыше 31 миллиона рублей стало известно 21 марта. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинение. Помимо Евгении Шпигель суд уже арестовал самого Белозерцева и ещё одного фигуранта дела — Фёдора Федотова.
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