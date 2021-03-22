Евросоюз ввёл санкции против двух граждан России "за преследование ЛГБТ-сообщества" в Чечне

Евросоюз ввёл санкции против двух россиян, которых обвиняет в якобы преследовании лиц ЛГБТ в Чечне. Об этом говорится в нормативных актах, опубликованных в Официальном журнале ЕС.

Как следует из документа, ограничения введены в отношении заместителя председателя Правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргуна Аюба Катаева. Им запретили въезд в ЕС, а их банковские счета в случае обнаружения в одной из стран блока будут заморожены.

Всего санкции "за нарушение прав человека" коснутся 11 граждан и четырёх организаций.

Напомним, что ранее чеченские силовики обратились к президенту Путину с призывом наказать "Новую газету", опубликовавшую материал о массовых расправах в их регионе. Они отметили, что после того, как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка имени Кадырова началась настоящая информационная война, главным рупором которой якобы является указанное СМИ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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