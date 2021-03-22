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В Киеве рыбаки спиннингом выудили застрявшего на льдине посреди реки 11-летнего мальчика — видео

Ребёнок, который даже не промок, получил урок на всю жизнь.

22 марта 2021, 12:20

Спасательная операция на реке Десёнке в Киеве. Видео © Facebook / Сергій Булавський

В Киеве на реке Десёнке произошёл необычный инцидент — местным рыбакам пришлось провести настоящую спасательную операцию, чтобы вызволить 11-летнего мальчика, застрявшего на льдине.

Приятели пробовали разные снасти и снимали весь процесс для своего ютуб-канала, когда к ним подбежал мужчина и спросил о наличии лодки, так как он увидел мальчика, "уплывшего" на льдине далеко от берега.

Один из рыбаков бросил мальчику спиннинг, за который тот ухватился, и стал потихоньку вести его к суше.

"Подвига нет, просто оказались там в нужный момент. [За] то, что я бросил и попал с первого раза,надо благодарить Бога. Второй попытки могло не быть, лёд под мальчиком уже трещал. Парень сухой и здоровый, получил урок на всю жизнь", — написал Ричард Горда, заметив, что для него это не первый случай спасения ребёнка.

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Ранее Лайф сообщал, что на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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