В Киеве рыбаки спиннингом выудили застрявшего на льдине посреди реки 11-летнего мальчика — видео
Ребёнок, который даже не промок, получил урок на всю жизнь.
Спасательная операция на реке Десёнке в Киеве. Видео © Facebook / Сергій Булавський
В Киеве на реке Десёнке произошёл необычный инцидент — местным рыбакам пришлось провести настоящую спасательную операцию, чтобы вызволить 11-летнего мальчика, застрявшего на льдине.
Приятели пробовали разные снасти и снимали весь процесс для своего ютуб-канала, когда к ним подбежал мужчина и спросил о наличии лодки, так как он увидел мальчика, "уплывшего" на льдине далеко от берега.
Один из рыбаков бросил мальчику спиннинг, за который тот ухватился, и стал потихоньку вести его к суше.
"Подвига нет, просто оказались там в нужный момент. [За] то, что я бросил и попал с первого раза, — надо благодарить Бога. Второй попытки могло не быть, лёд под мальчиком уже трещал. Парень сухой и здоровый, получил урок на всю жизнь", — написал Ричард Горда, заметив, что для него это не первый случай спасения ребёнка.
Ранее Лайф сообщал, что на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего.
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