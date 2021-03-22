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Французский нападающий забил почти с 40 метров и напомнил, за что мы любим футбол

Пользователи уже вовсю предлагают номинировать этот удар на премию за лучший гол года.

22 марта 2021, 15:02

Игрок французского футбольного клуба "Лорьян" Арман Лорьянте стал автором настоящего шедевра в матче 30-го тура чемпионата страны по футболу против "Нанта".

22-летний нападающий исполнил штрафной в самом конце матча и сумел пробить голкипера соперников Альбана Ляфона. Примечательно, что на удар он отважился, несмотря на приличную дистанцию до ворот — 37 метров. В комментариях пользователи восхитились забитым мячом.

Лучшие футбольные голы 2020 года

Лучшие футбольные голы 2020 года

"Просто грандиозно", — написал David Jodry.

"Напоминание, почему мы любим футбол", — отметил Alex Fynn.

Нашлись и те, кто назвал гол феноменальным или вовсе сравнил его с петардой. Впрочем, было среди пользователей и немало тех, кто предложил номинировать гол Лорьянте на Премию имени Пушкаша, которую FIFA ежегодно вручает за лучший гол сезона.

Португальский вратарь забил гол ударом через всё поле — видео

Португальский вратарь забил гол ударом через всё поле — видео

Добавим, что по итогам февраля Лорьянте стал автором самого красивого гола месяца во французской Лиге-1. Тогда он также поразил ворота соперника со штрафного. Всего на счету нападающего три мяча в текущем чемпионате.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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