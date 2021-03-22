Французский нападающий забил почти с 40 метров и напомнил, за что мы любим футбол

⏱️86' 🔘1-0 pour Nantes

⚽️ Coup-franc 📏 37m

👤@ArmandLauriente



𝙇𝙖 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 𝙣'𝙚𝙨𝙩 𝙦𝙪𝙚 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙚́ 🪄 pic.twitter.com/z7d2WkFSdj — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 22, 2021

Игрок французского футбольного клуба "Лорьян" Арман Лорьянте стал автором настоящего шедевра в матче 30-го тура чемпионата страны по футболу против "Нанта".

22-летний нападающий исполнил штрафной в самом конце матча и сумел пробить голкипера соперников Альбана Ляфона. Примечательно, что на удар он отважился, несмотря на приличную дистанцию до ворот — 37 метров. В комментариях пользователи восхитились забитым мячом.

"Просто грандиозно", — написал David Jodry.

"Напоминание, почему мы любим футбол", — отметил Alex Fynn.

Нашлись и те, кто назвал гол феноменальным или вовсе сравнил его с петардой. Впрочем, было среди пользователей и немало тех, кто предложил номинировать гол Лорьянте на Премию имени Пушкаша, которую FIFA ежегодно вручает за лучший гол сезона.

Добавим, что по итогам февраля Лорьянте стал автором самого красивого гола месяца во французской Лиге-1. Тогда он также поразил ворота соперника со штрафного. Всего на счету нападающего три мяча в текущем чемпионате.

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