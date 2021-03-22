Фиаско за год до Олимпиады: почему биатлонисты провели худший в истории сезон на Кубке мира

Для начала несколько сухих фактов:

Наша сборная завоевала лишь семь наград по ходу сезона, пять из которых в эстафетах.

Женская команда в личных гонках не заработала ни одной медали.

Этот сезон стал худшим по местам в общем зачёте Кубка мира и количеству личных наград.

43 гонки без медалей — новый антирекорд нашей сборной, который обновился в середине этого биатлонного года.

И если вам мало всего этого, то просто взглянем на регресс лидера мужской сборной Александра Логинова. Два года назад он был вторым биатлонистом Кубка мира, в прошлом сезоне — седьмым, а в этом — семнадцатым. Против спортсмена сыграли старые травмы и смазанная из-за болезни летняя подготовка, однако такого падения вряд ли кто ждал. Не очень удачно сезон провели Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Оба сумели попасть в тридцатку сильнейших по итогам КМ, но в то же время рассчитывали они, да и мы, явно на большее. Елисеев ещё год назад был пятнадцатым, а Гараничев остановился на той же позиции в позапрошлом сезоне. Порадовал в этом году Эдуард Латыпов. Он стал восемнадцатым в Кубке мира, но куда ценнее его яркие вспышки. В январе он мастерски разобрался с норвежцем Легрейдом на финише смешанной эстафеты, а завершил сезон серебром в масс-старте. Не обходилось и без провалов, но сам спортсмен остался доволен.

— Сезон прошёл хорошо, даже можно сказать, что он прошёл идеально, — подчеркнул Латыпов.

Эдаурд Латыпов. Фото © СБР

Набираются опыта и будущие надежды сборной. Карим Халили смог зажечь на чемпионате мира и стал шестым в индивидуальной гонке. Кирилл Стрельцов же звёзд с неба не хватал, но пару раз заезжал в тридцатку лучших.

Грустнее у женщин. В двадцатке наших лишь двое — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Собственно топ-20 именно они и замыкают. Ещё три спортсменки прочно обосновались в четвёртом десятке табеля о рангах: Евгения Павлова — 35-я, Ирина Казакевич — 38-я, Лариса Куклина — 39-я. Тоску нагоняет и то, что в десятке лучших наши дамы в последний раз были лишь по итогам сезона 2013/2014. Тогда Ольга Вилухина стала пятой. Вам снова мало этого? Тогда вот ещё один факт:

Женская сборная России опустилась на шестое место в Кубке наций и лишилась максимальной квоты спортсменок на следующий сезон.

Теперь в гонках у нас будет максимум пять участниц. Вперёд мы пропустили сборную Белоруссии, которая, кажется, начала лихо обретать себя после ухода Дарьи Домрачевой.

Не сборная, а "коллективчик"

Ещё одной проблемой стала атмосфера в нашей национальной команде. В течение года мы не раз слышали о не самых простых отношениях внутри сборной. Ярче всех на эту тему высказался голос русского биатлона Дмитрий Губерниев.

— Мы не команда, а собрание единоличников, это мешает. Нужно делать работу, чтобы мы стали командой, а пока мы так, коллективчик, — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.

Безусловно, можно сказать, что комментатор — человек сторонний. Однако те же по сути мысли изложила и дебютантка сборной Анастасия Гореева.

— В резервной команде все между собой общаются, а в основной — по одному ходят. Никакой вражды нет, мы общаемся хорошо, но такого, чтобы вместе выйти погулять, — нет, — рассказала спортсменка в эфире "Матч ТВ".

Впрочем, явлению этому уже не первый год. Однако легче от этого не становится. Параллельно с этим регулярно муссируется тема самоподготовки отдельной группы наших спортсменов. Ряд атлетов, оказывается, занимается не с основной сборной, и так продолжается уже не один год. В их числе и лидер сборной Александр Логинов, который, правда, пообещал искать с тренерами компромисс, но после этого сезона. К "общему знаменателю" в этом вопросе пообещал прийти и президент СБР Виктор Майгуров. Что это будет значить — пока загадка.

Вице-лидер Кубка мира три года назад проигрывал нашим резервистам

Ещё один повод взгрустнуть и задуматься о системе подготовки наших спортсменов прилетел оттуда, откуда не ждали. Имя ему Стурла Холм Легрейд. Ему лишь 24 года, но он уже стал главным открытием сезона. До финальной гонки года он претендовал на победу в общем зачёте, но всё же пропустил вперёд соотечественника Бё. Однако обращает внимание даже не это, а его совсем ещё недавнее прошлое.

2018 год, юниорский чемпионат мира в Эстонии. Бал там правили исключительно россияне. Игорь Малиновский и Василий Томшин брали золото в личных гонках, сборная выигрывала эстафету, а Легрейд тогда увёз домой лишь два серебра. Казалось бы, впереди светлое будущее и награды. Но не у наших. Малиновский в этом году провёл лишь одну гонку в Кубке мира и еле-еле заехал в сотню лучших, а Василий Томшин попал в тридцатку лучших Кубка IBU (второй по силе турнир в мире биатлона). Легрейд же в это время становится суперзвездой и вторым на Кубке мира.

Не все хотят бегать

Любопытное дело, но далеко не всем представителям нашей сборной по нраву их статус участников Кубка мира. Старший тренер женской команды Михаил Шашилов после одной из гонок в чешском Нове-Место сделал заявление, которое повергло в шок армию поклонников нашей сборной.

— Некоторые не хотят бегать на Кубке мира. Каждый человек сам выбирает себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять бегать на Кубке мира? Много народа сюда стремится, — подчеркнул Шашилов.

Секундами ранее он же намеревался "походить по базару" в поисках спортсменки для участия в смешанной эстафете. Ту гонку мы в итоге провалим, а высказывание Шашилова хлёстко прокомментирует Дмитрий Губерниев.

— Здесь гораздо больше волнует, как некоторые спортсменки говорили: "Я не побегу в эстафете". Надо дисциплину налаживать. Уже заканчивать все заигрывания со спортсменами. Хочешь — выступай, не хочешь — меняй работу. В мире есть много прекрасных профессий. Пусть молодёжь тогда лучше старается. Пусть лучше молодёжь проигрывает, чем зрелые спортсмены, — отметил комментатор.

Интересно, останутся ли в новом сезоне в команде спортсмены, которым не по нраву бегать на Кубке мира, или же снова попробуют доказать свою состоятельность.

Ульяна Кайшева. Фото © СБР

Что дальше?

Впереди чемпионат России в Ханты-Мансийске, летняя подготовка и новый сезон, в котором место найдётся и Олимпиаде. Надежды в российском биатлоне имеются. Это и трёхкратный чемпион мира среди юношей Денис Иродов, и Михаил Первушин, который на том же турнире взял две "бронзы" среди юниоров, и, безусловно, Анастасия Гореева и её тёзка Шевченко, которые уже испытали на себе, что такое Кубок мира. Получат ли шанс наши молодые дарования или же в олимпийский год будет сделана ставка на опытных бойцов? И самое главное: кому доверят готовить сборную к новому сезону и играм в Пекине? Слово за СБР, тренерским штабом и иными ответственными лицами.

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