Избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав

"Судом удовлетворён иск о лишении женщины родительских прав в отношении её малолетнего сына. Также суд постановил взыскать с женщины алименты на содержание ребёнка", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, мальчика из рук неадекватной матери спасла сама судьба. Женщина затопила соседей с 12-го этажа, и, чтобы остановить поток воды, дверь в её квартиру вскрыли. Тогда перед глазами жильцов и полиции предстало зрелище более страшное, чем потоп. Среди горы мусора и разбросанных вещей сидел запуганный мальчик в синяках по всему телу. Ребёнка доставили в больницу, а в отношении матери возбудили уголовное дело.