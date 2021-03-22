Избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав
Также её обязали выплачивать ребёнку алименты.
В Новороссийске лишили родительских прав женщину, которая регулярно избивала шестилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"Судом удовлетворён иск о лишении женщины родительских прав в отношении её малолетнего сына. Также суд постановил взыскать с женщины алименты на содержание ребёнка", — говорится в сообщении.
Напомним, в январе текущего года горе-мамашу признали виновной в истязании сына и приговорили к трём годам и одному месяцу колонии общего режима.
Как ранее сообщал Лайф, мальчика из рук неадекватной матери спасла сама судьба. Женщина затопила соседей с 12-го этажа, и, чтобы остановить поток воды, дверь в её квартиру вскрыли. Тогда перед глазами жильцов и полиции предстало зрелище более страшное, чем потоп. Среди горы мусора и разбросанных вещей сидел запуганный мальчик в синяках по всему телу. Ребёнка доставили в больницу, а в отношении матери возбудили уголовное дело.
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