Диетолог оценила идею появления в России еды из мяса насекомых
Она более полезна, однако может оттолкнуть потребителя.
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Белок из жуков усваивается в организме намного быстрее, чем белок из говядины, однако проблемой может стать непривычность такой еды для россиян. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
"Насекомые не содержат холестерин и богаты железом, медью, цинком, марганцем и витаминами группы B. Кроме того, жуки, в отличие от крупного рогатого скота, не страдают схожими с человеческими заболеваниями", — цитирует Соломатину телеканал "360".
Она также добавила, что в корм скота приходится добавлять различные антибиотики из-за болезней животных, а это впоследствии негативно сказывается на здоровье человека.
Однако проблемой может стать то, что российскому покупателю совершенно не привычна еда из насекомых и она может оттолкнуть, заметила диетолог. Этого же мнения придерживается и эксперт в антикризисном управлении ресторанной индустрии Андрей Грязнов, указавший, что в России культура потребления отличается от некоторых азиатских стран и старшее поколение такое нововведение вряд ли оценит.
Напомним, россиянам пообещали мясо и хлеб из белка насекомых. Уже есть планы по запуску в стране такого производства.
Ранее Лайф сообщал, что учёные опровергли миф о существовании "суперфудов".
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