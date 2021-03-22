Верховный суд США пересмотрит дело Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне

Верховный суд США намерен пересмотреть дело Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.