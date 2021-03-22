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Верховный суд США пересмотрит дело Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне

Ходатайство об этом подало правительство страны.

22 марта 2021, 14:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Верховный суд США намерен пересмотреть дело Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.

"Верховный суд рассмотрит ходатайство правительства о пересмотре дела Джохара Царнаева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство пересмотрит решение Апелляционного суда, в июле 2020-го отменившего смертный приговор для обвиняемого.

В США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

В США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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