Верховный суд США пересмотрит дело Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне
Ходатайство об этом подало правительство страны.
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Верховный суд США намерен пересмотреть дело Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба суда. Ранее Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву.
"Верховный суд рассмотрит ходатайство правительства о пересмотре дела Джохара Царнаева", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство пересмотрит решение Апелляционного суда, в июле 2020-го отменившего смертный приговор для обвиняемого.
Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.
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