Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Подразделения "Правого сектора" переброшены к линии соприкосновения в Донбассе

По сообщениям представителей ЛНР, радикалы разворачивают блокпосты, досматривают транспорт и занимаются вербовкой.

22 марта 2021, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Виктор Драчев</p>

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Боевики "Правого сектора"* наращивают активность в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

По его словам, радикалы разворачивают мобильные блокпосты с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения, а ещё активно вербуют потенциальных информаторов.

"По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", проинформировал представитель ЛНР.

В Москве суд приговорил Пирожка из "Правого сектора" к четырём годам колонии

В Москве суд приговорил Пирожка из "Правого сектора" к четырём годам колонии

Ранее Лайф рассказывал, как сейчас поживают лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош и другие так называемые герои Евромайдана.

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1