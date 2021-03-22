Подразделения "Правого сектора" переброшены к линии соприкосновения в Донбассе
По сообщениям представителей ЛНР, радикалы разворачивают блокпосты, досматривают транспорт и занимаются вербовкой.
Фото © ТАСС / Виктор Драчев
Боевики "Правого сектора"* наращивают активность в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, радикалы разворачивают мобильные блокпосты с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения, а ещё активно вербуют потенциальных информаторов.
"По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", — проинформировал представитель ЛНР.
Ранее Лайф рассказывал, как сейчас поживают лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош и другие так называемые герои Евромайдана.
* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.
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