Собчак оправдалась за интервью со скопинским маньяком, вспомнив о Гитлере

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова к волне критики в свой адрес из-за интервью с Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк. Звезда отметила, что героями сюжетов необязательно должны быть только хорошие люди, а настоящий журналист, по её мнению, смог бы пообщаться и с Гитлером. Об этом Собчак написала в "Инстаграме".

Как стало известно ранее, интервью с Виктором Моховым, отсидевшим 17 лет за похищение двух школьниц, которых три с половиной года он держал в подвале и насиловал, вышло на ютуб-канале "Осторожно, Собчак". При этом сама ведущая призналась, что готовилась к шквалу негативных комментариев и осуждающей реакции тех, кто сочтёт неприемлемой беседу с маньяком и педофилом.

"Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера", — написала Собчак.

Телеведущая также подчеркнула, что считает необоснованным мнение, что интервью с Моховым может каким-то образом подтолкнуть кого-то на совершение подобных деяний.

"Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла", — резюмировала Собчак.

Ранее Лайф писал, что в своём интервью скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Например, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на тот момент было всего 14 лет. По словам Мохова, он всегда "выбирал самых-самых", хотя они никогда не отвечали ему взаимностью.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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