"Байден мог сорваться и проиграть": Джабаров оценил отказ США от дебатов с Россией

"Я думаю, он прекрасно понимает, что одно дело — оскорбить человека за глаза, другое — попробовать обосновать свою позицию при личной встрече. Поскольку у Путина есть преимущество и в умении вести дискуссию; то, что он всегда говорит правду, и то, что у него колоссальная, железная выдержка, говорит о том, что Байден просто мог бы сорваться и проиграл бы дебаты", — отметил парламентарий.