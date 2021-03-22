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"Байден мог сорваться и проиграть": Джабаров оценил отказ США от дебатов с Россией

Парламентарий отметил, что у Путина есть преимущество в умении вести дискуссию.

22 марта 2021, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / AP</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / AP

Президент США Джо Байден не пойдёт на контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным в прямом эфире, так как плохо умеет вести дебаты. Таким мнением поделился с Лайфом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, он прекрасно понимает, что одно дело — оскорбить человека за глаза, другое — попробовать обосновать свою позицию при личной встрече. Поскольку у Путина есть преимущество и в умении вести дискуссию; то, что он всегда говорит правду, и то, что у него колоссальная, железная выдержка, говорит о том, что Байден просто мог бы сорваться и проиграл бы дебаты", — отметил парламентарий.

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Джабаров подчеркнул, что Байден и сейчас "набрал не очень много очков" после своего заявления, а при личном контакте проиграл бы ещё больше. Поэтому он и принял решение отказаться от дискуссии.

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Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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