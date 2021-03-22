Метеоролог рассказала о приближении к Москве метеорологической весны
И дневная, и ночная температура начнёт повышаться уже после 24 марта.
Ближе к 27 марта температура воздуха днём в российской столице может прогреться до плюс шести-семи градусов, что уже немного превысит климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Можно будет считать, что к нам пришла не только астрономическая, но уже и метеорологическая весна", — приводит её слова RT.
По словам метеоролога, если в ночь на 23 марта возможен слабый снег и во время прояснений температура может опускаться до минус четырёх-шести градусов в столице и до девяти градусов мороза по области, то в следующие дни в регион придёт антициклон и распространит порции более тёплого воздуха.
Далее температура воздуха начнёт постепенно повышаться. Уже после 24 марта столбики термометра будут показывать всё более и более высокие значения и днём, и ночью. А к 27 марта ночные показатели могут достигнуть нуля.
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