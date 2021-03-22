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Члены Партии пенсионеров потребовали ликвидировать ПФР

Функции ведомства предлагается передать федеральному бюджету.

22 марта 2021, 16:01
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Представители Партии пенсионеров считают Пенсионный фонд России лишним звеном в системе пенсионного обеспечения страны и требуют его упразднения. Об этом говорится на сайте политической силы.

"Большинство граждан нашей страны, живущих на пенсию, еле сводят концы с концами, а ведомство, призванное государством заботиться об их благосостоянии, действует абсолютно наоборот — "проедает" сбережения граждан", — говорится в записи.

Из-за наличия ПФР до потребителей доходят значительно меньшие суммы, чем было получено изначально от взносов. Кроме того, ПФР за последние годы снизил свои обязательства перед пенсионерами, считают в партии.

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Представители партии отмечают, что сотрудники ПФР обеспечивают себе безбедную жизнь за счёт трансформации полученных средств в мифические баллы и увеличения возраста пенсионного обеспечения. По их мнению, существование ПФР выгодно негосударственным пенсионным фондам и частным управляющим компаниям, получающим в управление огромные средства практически по нулевой и даже отрицательной ставке.

"Пенсионеры" подмечают, что функции ПФР необходимо передать федеральному бюджету.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, кому могут повысить пенсии в этом году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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