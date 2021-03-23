Детей с места схода лавины в Хибинах эвакуируют снегоходами

Спасатели эвакуируют детей, оказавшихся в зоне схода лавины в горах Мурманской области, на снегоходах. Ребят доставят до точки сбора, а оттуда — автобусом в Мончегорск. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Сейчас идёт эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь", — написал глава региона в соцсети "ВКонтакте".

Он также выразил соболезнования родным погибшей девочки, из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает отец ребёнка.

Как сообщил источник Лайфа, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Установлено, что туристическая группа заранее оставляла заявку и регистрировала туристический поход в МЧС.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив. Утром прибывшие на место врачи всё же констатировали смерть девочки.

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