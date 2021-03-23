"Дети круче МЧС": Мать рассказала, как попавшие под лавину в Хибинах школьники сами себя выкапывали

Мама одного из школьников-туристов, попавших под лавину в Мурманской области, рассказала Лайфу, как они спасались. Из-за удалённости места ЧП от цивилизации на быструю помощь рассчитывать не приходилось. Дети выбирались из снежной ловушки самостоятельно.

"Дети сами себя выкапывали. Дети круче МЧС!" — отметила собеседница Лайфа.

Она подтвердила, что девочка, которую поспешили посчитать погибшей на фоне проблем со связью, на самом деле жива. Спустя восемь часов после схода лавины прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС будут либо расчищать площадку для вертолёта, либо на снегоходах попытаются довезти пострадавшую до ближайшей трассы.

По словам женщины, девочка до прибытия помощи была оставлена у места схода лавины вместе со спасателями. Остальная часть группы расположилась примерно в двух километрах от неё в лагере.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив.

Затем в МЧС рассказывали, что, пока решается вопрос с транспортировкой, школьников-туристов обеспечили едой. Местные власти подготовили автобус для их эвакуации, однако до него ещё надо добраться. Вертолёт задействовать непросто из-за рельефа: посреди гор и деревьев ему просто не найдётся места для посадки.

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