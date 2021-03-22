В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину в Хибинах школьников-туристов

Группа школьников-туристов, которая сегодня в Мурманской области попала под лавину, обеспечена едой. Состояние её участников удовлетворительное. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

"Они разбили лагерь, обеспечены питанием. По распоряжению главы Мончегорска детей ждёт автобус, который привезёт их в местную гостиницу, там они смогут отдохнуть, поесть", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Сроки эвакуации там назвать затруднились. Ещё не подошла вторая группа спасателей. По данным Лайфа, задействовать авиацию нет возможности из-за особенностей рельефа. Кругом леса и склоны.

Напомним, в Хибинах сегодня вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Девочка 2008 года рождения погибла. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта.

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