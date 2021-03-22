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Категорий: 18

Попавшая под лавину в Хибинах школьница погибла

Девочку откопали из-под снега на глубине полтора-два метра.

22 марта 2021, 18:31
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Фото © Pixabay

Попавшая под снежные завалы при сходе лавины в Хибинах в Мурманской области 12-летняя школьница скончалась. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Спасателям удалось откопать школьницу на глубине полтора-два метра, однако спасти девочку не удалось. По данным источника Лайфа, все реанимационные действия, в том числе и искусственное дыхание, выполнял руководитель группы Смирнов С.

По информации нашего собеседника, туристическая группа из Санкт-Петербурга вышла на маршрут 19 марта, должна была завершить поход 27 марта. Школьники под руководством взрослых стартовали из Имандры и планировали прибыть в Кировск к концу путешествия. Передвигались они пешком и на лыжах.

Как ранее уточнили в МЧС РФ, остальные члены туристической группы не нуждаются в медицинской помощи.

Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту

Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту

Напомним, в Хибинах сегодня вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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