Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту
Под завалами находится 12-летняя девочка.
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Группа туристов оказалась в месте схода лавины в Хибинах Мурманской области, когда шла необорудованным маршрутом. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"В Следственное управление поступила информация, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Под завалами находится 12-летняя девочка, рассказал источник Лайфа.
Также туда выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины. В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений.
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