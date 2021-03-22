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Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту

Под завалами находится 12-летняя девочка.

22 марта 2021, 16:49

Фото © Pixabay

Группа туристов оказалась в месте схода лавины в Хибинах Мурманской области, когда шла необорудованным маршрутом. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"В Следственное управление поступила информация, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Под завалами находится 12-летняя девочка, рассказал источник Лайфа.

В Хибинах сошла лавина, под снежной массой могут находиться 15 человек

В Хибинах сошла лавина, под снежной массой могут находиться 15 человек

Также туда выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины. В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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