Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Собчак поддержала вернувшегося в Россию Серебрякова и захотела взять у него интервью

Она отметила, что согласна со скандальными высказываниями артиста.

22 марта 2021, 16:34
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMHPGEUlnqE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a>, ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak, ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущая Ксения Собчак поддержала вернувшегося в Россию актёра Алексея Серебрякова и отметила, что тот столкнулся с сильной критикой из-за своих скандальных высказываний.

"Мне было бы интересно сделать интервью с ним", — сказала телеведущая на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ".

Садальский оценил возвращение в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова

Садальский оценил возвращение в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова

Собчак также указала, что Серебряков уже давно столкнулся с критикой за свои высказывания, с которыми она полностью согласна.

Ранее Алексей Серебряков сообщил, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, и сейчас живёт в России.

Режиссёр Бортко — о возвращении в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова: Бывают завихрения, они проходят

Режиссёр Бортко — о возвращении в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова: Бывают завихрения, они проходят

Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собчак оправдалась за интервью со скопинским маньяком, вспомнив о Гитлере

сегодня в 14:48

Как теперь живёт дочь Ефремова после того, как папа сел в тюрьму, оставив её без финансовой помощи

сегодня в 14:55

"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос

сегодня в 16:58

Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности

сегодня в 17:05

"Авангард" всухую обыграл "Магнитку" и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

сегодня в 16:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1