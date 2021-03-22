Собчак поддержала вернувшегося в Россию Серебрякова и захотела взять у него интервью
Она отметила, что согласна со скандальными высказываниями артиста.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak, ТАСС / Вадим Тараканов
Телеведущая Ксения Собчак поддержала вернувшегося в Россию актёра Алексея Серебрякова и отметила, что тот столкнулся с сильной критикой из-за своих скандальных высказываний.
"Мне было бы интересно сделать интервью с ним", — сказала телеведущая на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ".
Собчак также указала, что Серебряков уже давно столкнулся с критикой за свои высказывания, с которыми она полностью согласна.
Ранее Алексей Серебряков сообщил, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, и сейчас живёт в России.
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Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.
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