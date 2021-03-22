Собчак поддержала вернувшегося в Россию Серебрякова и захотела взять у него интервью

Телеведущая Ксения Собчак поддержала вернувшегося в Россию актёра Алексея Серебрякова и отметила, что тот столкнулся с сильной критикой из-за своих скандальных высказываний.

"Мне было бы интересно сделать интервью с ним", — сказала телеведущая на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ".

Собчак также указала, что Серебряков уже давно столкнулся с критикой за свои высказывания, с которыми она полностью согласна.

Ранее Алексей Серебряков сообщил, что вернулся из Канады, где находился в течение нескольких лет, и сейчас живёт в России.

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