Курс доллара впервые за месяц превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,33% и достиг отметки 75,0975 рубля. В последний раз доллар торговался выше 75 рублей ровно месяц назад — 22 февраля. Между тем евро поднялся до 89 рублей впервые с 5 марта. Стоимость нефти марки Brent при этом сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.

"Интерфакс" писал, что рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за другими валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций. Ситуация с лирой вызвана неожиданным решением Реджепа Эрдогана отправить в отставку главу ЦБ Турции Наджи Агбала всего через несколько дней после того, как турецкий регулятор повысил ключевую ставку с 17% до 19%.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем. Он объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками властей США ограничить возможности технологического развития и Москвы, и Пекина.

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