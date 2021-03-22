Экономисты оценили заявление Лаврова об уходе России от доллара

В России уже давно на повестке дня стоит вопрос переустройства международно-финансового порядка, рассказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, отказ от использования доллара является одной из вершин достижения экономической стабильности не только РФ, но и партнёров государства.

"Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте. Без резервной валюты обойтись невозможно", — пояснил он в беседе с RT.

В свою очередь экономист Сергей Жаворонков считает, что переход от доллара возможен только в евро, но "ни в коем случае не в рубль". В беседе с Ura.ru аналитик напомнил, что Россия на четверть сократила торговлю с Китаем в американской валюте, но теперь торгует в евро. Также он отметил, что всего 7% сделок происходят в рублях, а 20% — в юанях.

"Вреда США мы точно не нанесём, потому что у Америки и РФ — всего 2% торговли", — добавил Жаворонков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем. Он объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками властей США ограничить возможности технологического развития и Москвы, и Пекина.

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