Руководство Музея истории Петербурга продолжит службы в Петропавловском соборе
Директор музея не хочет нарушать сложившееся за 12 лет равновесие.
Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина
Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов указал, что регулярные службы проводятся в Петропавловском соборе уже с 2009 года. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он уточнил, что между музеем и местной митрополией РПЦ заключён договор, определяющий количество и время проведения служб в течение года.
"Такое сбалансированное сотрудничество позволяет совмещать в соборе церковно-приходскую жизнь с работой музея по приёму туристов. Нет необходимости нарушать это сложившееся равновесие", — сказал Кириллов.
Он подчеркнул, что руководство музея будет придерживаться существующих договорённостей и далее взаимодействовать с Санкт-Петербургской митрополией РПЦ и настоятелем храма.
Государственный музей истории Санкт-Петербурга обрёл нового руководителя в январе этого года. Так, на смену Александру Колякину, который руководил музеем с 2006 года, пришёл Владимир Кириллов, ранее занимавший пост вице-губернатора Северной столицы.
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