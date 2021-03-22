Руководство Музея истории Петербурга продолжит службы в Петропавловском соборе

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов указал, что регулярные службы проводятся в Петропавловском соборе уже с 2009 года. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он уточнил, что между музеем и местной митрополией РПЦ заключён договор, определяющий количество и время проведения служб в течение года.

"Такое сбалансированное сотрудничество позволяет совмещать в соборе церковно-приходскую жизнь с работой музея по приёму туристов. Нет необходимости нарушать это сложившееся равновесие", — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что руководство музея будет придерживаться существующих договорённостей и далее взаимодействовать с Санкт-Петербургской митрополией РПЦ и настоятелем храма.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга обрёл нового руководителя в январе этого года. Так, на смену Александру Колякину, который руководил музеем с 2006 года, пришёл Владимир Кириллов, ранее занимавший пост вице-губернатора Северной столицы.

А ранее Лайф сообщал, что в петербургском посёлке Лисий Нос специалисты возвели Триумфальную арку к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Планируется, что в полную готовность объект приведут к 2024 году, то есть к десятилетию воссоединения полуострова с РФ.

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