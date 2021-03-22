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Пригласил попить чаю: Вика Цыганова рассказала о домогательствах Иосифа Кобзона

Артист встретил коллегу в номере в одном полотенце.

22 марта 2021, 16:46
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Гердо Владимир

Российская певица Вика Цыганова вспомнила о домогательствах эстрадного артиста Иосифа Кобзона во время очередных гастролей. Историей она поделилась в эфире телеканала НТВ.

Как рассказала исполнительница, во время одной из поездок Кобзон стучал в стену номера в отеле, что мешало ей спать. Цыганова пошла к артисту, чтобы разобраться в ситуации, однако Кобзон встретил её в непристойном виде.

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"Стучу в дверь, а там Иосиф Давыдович почти ни в чём, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю", — рассказала певица.

Она отметила, что отказала артисту, сославшись на ревнивого супруга. А Кобзона, по словам Цыгановой, это разозлило, и он затаил на её обиду на 20 лет.

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Ранее певица Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию. Исполнительница призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с мамой. В первую годовщину смерти на кладбище был установлен памятник артисту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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