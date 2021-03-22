Пригласил попить чаю: Вика Цыганова рассказала о домогательствах Иосифа Кобзона
Артист встретил коллегу в номере в одном полотенце.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Гердо Владимир
Российская певица Вика Цыганова вспомнила о домогательствах эстрадного артиста Иосифа Кобзона во время очередных гастролей. Историей она поделилась в эфире телеканала НТВ.
Как рассказала исполнительница, во время одной из поездок Кобзон стучал в стену номера в отеле, что мешало ей спать. Цыганова пошла к артисту, чтобы разобраться в ситуации, однако Кобзон встретил её в непристойном виде.
"Стучу в дверь, а там Иосиф Давыдович почти ни в чём, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю", — рассказала певица.
Она отметила, что отказала артисту, сославшись на ревнивого супруга. А Кобзона, по словам Цыгановой, это разозлило, и он затаил на её обиду на 20 лет.
Ранее певица Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию. Исполнительница призналась, что её муж хорошо зарабатывает, делая мебель и оформляя дома.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Певца похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с мамой. В первую годовщину смерти на кладбище был установлен памятник артисту.
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