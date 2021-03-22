В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире
Повысилась и заболеваемость инфекцией.
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Уже пятую неделю подряд число случаев коронавируса продолжает увеличиваться по всему миру. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, пишет РИА "Новости".
"Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырёх из пяти регионов ВОЗ. Рост идёт пятую неделю подряд по всему миру", — сказала Керкхове, подчеркнув, что на прошлой неделе он составил 8%.
По её словам, за последние семь дней в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в частности за счёт "британского" коронавируса-мутанта. Кроме того, в Юго-Восточной Азии число новых случаев увеличилось на 49%. В основном за счёт роста заражений в Индии, отметила эксперт ВОЗ.
Мария ван Керкхове добавила, что на протяжении шести недель смертность от ковида снижалась во всём мире. Однако затем показатели вновь стали увеличиваться. А это, в свою очередь, вызывает беспокойство в ВОЗ.
Ранее эксперт ВОЗ спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. Выяснить, откуда появилась болезнь, не так просто, подчеркнул специалист.
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