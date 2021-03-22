Задача № 1. Путин поручил вакцинировать более 60% россиян

Российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны. Об этом сегодня заявил Владимир Путин и пообещал доказать это на собственном примере — наконец-то сделать себе прививку от CoViD-19. На данный момент полный курс препарата уже вкололи более 4 миллионов россиян, но для полной победы над вирусом необходимо вакцинировать более 60 процентов населения страны. И всё необходимое для решения этой задачи есть. Более того, Россия готова делиться своими наработками с другими странами.

Эффективные усилия отечественной системы здравоохранения позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом и защитить жизни миллионов граждан. На сегодня Россия фактически уже располагает тремя вакцинами. И все они абсолютно надёжны.

"Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты", — заявил Владимир Путин.

Первую дозу вакцины уже получили 6,3 миллиона человек, 4,3 миллиона из них успели сделать и вторую прививку. Эффективность наших препаратов подтверждают и зарубежные учёные. Разрешения на применение вакцин российского производства на своей территории уже выдали 55 стран. И на этом фоне действительно нелепыми выглядят попытки некоторых западных политиков дискредитировать наши вакцины — как заметил президент, доходит не просто до информационных вбросов, но и откровенных небылиц.

Путин прокомментировал заявление одного из видных представителей Еврокомиссии, который сказал, что им не нужен наш "Спутник V".

"Мы никому ничего не навязываем. Но когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас ещё чему-то пытаются учить, ещё санкции против нас какие-то вводят", — отметил он.

И предложил сосредоточиться на главной задаче, задаче номер один — вакцинировать не менее 60 процентов россиян, чтобы выработать коллективный иммунитет.

"Все возможности, ресурсы для изготовления таких объёмов у нас есть. На 17 марта произведено 20,1 миллиона доз вакцины ["Спутник V"]. Уже пущено в гражданский оборот 8,9 миллиона полных комплектов вакцины "Спутник V" и более 115 тысяч комплектов "Эпиваккороны", — рассказал глава государства.

При этом Путин особо отметил, что вакцинация должна проходить добровольно, что это должно быть личным решением каждого человека. А чтобы развеять недоверие разного рода скептиков, антипрививочников, президент признался, что сам намерен вакцинироваться в этот вторник, 23 марта.

"Одной из трёх наших вакцин. Они все хорошие и надёжные", — намекнул позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, какой именно препарат использует глава государства.

"Надо направить достаточные объёмы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов и продолжить информирование людей о том, где, как, в какое время они могут получить прививку. Весь процесс должен быть максимально доступным и удобным для граждан", — поставил задачу президент.

"Скоро отпуска. Важно соблюсти безопасность, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для членов своей семьи", — призвала на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент же в очередной раз напомнил, что чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее выйдем из режима ограничений. К слову, учёные в настоящее время проводят испытания вакцины для самых маленьких россиян — для этого планируется использовать интраназальную форму препарата. Такая вакцина появится уже в этом году.

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