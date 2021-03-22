В России могут продлить соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, а также Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен на сахар (на два месяца) и на подсолнечное масло (до октября текущего года). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на основные социально значимые товары.

"В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года", — сказано в сообщении.

Как известно, в декабре прошлого года правительство объявило ряд мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди которых был пункт о заключении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства. При этом соглашения, которые действительны до апреля, призваны закрепить предельные оптовые и розничные цены. Так, стоимость сахара фиксируется на 36 рублях за килограмм в опте и 46 рублях в рознице, а подсолнечного масла — на 95 и 110 рублях соответственно.

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.

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