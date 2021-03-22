Советник Байдена по нацбезопасности предрёк "трудные времена" в отношениях США и России

Вашингтон ожидает, что в отношениях с Москвой настанут "трудные времена". Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ", — сказал Салливан в беседе с журналистами MSNBC.

Он указал, что, несмотря на разногласия, Штаты полагают, что могут работать с Россией по ключевым вопросам, включая ядерную повестку. Салливан добавил, что несколько недель назад на пять лет был продлён новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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