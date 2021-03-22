Москва ответит зеркально на высылку российских дипломатов из Болгарии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что, скорее всего, Москва по принципу взаимности ответит Болгарии на высылку двух российских дипломатов. По его мнению, в данной ситуации это будет самый адекватный ответ.

"Принцип взаимности остаётся самым адекватным ответом в таких ситуациях. Так тому и быть, я полагаю", — отметил Косачёв в беседе с ТАСС.

Ранее Лайф писал, что Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата в связи со "шпионским скандалом".

Напомним, 19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

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