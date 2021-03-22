Москва ответит зеркально на высылку российских дипломатов из Болгарии
В данной ситуации это будет самый адекватный ответ, считают в Совфеде.
Фото © Pixabay
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что, скорее всего, Москва по принципу взаимности ответит Болгарии на высылку двух российских дипломатов. По его мнению, в данной ситуации это будет самый адекватный ответ.
"Принцип взаимности остаётся самым адекватным ответом в таких ситуациях. Так тому и быть, я полагаю", — отметил Косачёв в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата в связи со "шпионским скандалом".
Напомним, 19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.
Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".
Лента новостей
Спасатели нашли под снежными завалами школьницу, пропавшую при сходе лавины в Хибинах
сегодня в 17:15
"Гордость за наши технологии": В Роспотребнадзоре рассказали, чем российская вакцина заслужила признание за рубежом
сегодня в 17:13
Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности
сегодня в 17:05
Выбор редакции
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Минобороны Великобритании объявило Россию угрозой
Битва власти: Зеленский решил искоренить олигархат на Украине
Умер работавший над "Белым солнцем пустыни" композитор Юрий Смирнов
В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире
Комментариев: 0