Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности

В этот список входят те, кто, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Незалежной. Сейчас в нём находятся 179 человек. В числе угроз уже давно значатся такие артисты, как Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Список регулярно расширяется.