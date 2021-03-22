Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности
Всего в списке "заблокированных" Киевом значатся 179 человек.
Сергей Дружко. Фото © Instagram / druzhkos
Телеведущий и блогер Сергей Дружко попал в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, говорится на сайте ведомства.
В этот список входят те, кто, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Незалежной. Сейчас в нём находятся 179 человек. В числе угроз уже давно значатся такие артисты, как Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Список регулярно расширяется.
Из последних пополнений списка — актёр театра, кино Алексей Гуськов и музыкальный продюсер Максим Фадеев.
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