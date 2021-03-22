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Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности

Всего в списке "заблокированных" Киевом значатся 179 человек.

22 марта 2021, 17:05
<p>Сергей Дружко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLbdDAeFmfm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">druzhkos</a></p>

Сергей Дружко. Фото © Instagram / druzhkos

Телеведущий и блогер Сергей Дружко попал в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, говорится на сайте ведомства.

В этот список входят те, кто, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Незалежной. Сейчас в нём находятся 179 человек. В числе угроз уже давно значатся такие артисты, как Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Список регулярно расширяется.

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Из последних пополнений списка — актёр театра, кино Алексей Гуськов и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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