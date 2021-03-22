"Знаем по себе": Академик РАН рассказал о важности задач, поставленных Путиным перед производителями вакцин

Директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих высоко оценивает пристальное внимание российского руководства к вопросам вакцинации населения от коронавируса. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. Академик отметил, что это особенно непросто на фоне политизации дискуссии о применении российских вакцин странами Запада. Тогда как Россия, напротив, выступает против гонки вакцин. И лишним подтверждением тому стало сегодняшнее совещание по вопросам наращивания производства вакцин, которое президент Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.

"Вы знаете, как-то без большой политической окраски, всё то, что говорилось сейчас, это соответствует абсолютно жизни и реалиям", — считает собеседник Лайфа.

Геннадий Сухих рассчитывает, что российская вакцина в результате получит не только международное признание, но и войдёт в "европейский паспорт". Это позволило бы препарату "Спутник V" помочь большему числу людей.

"Мы по себе знаем, что сейчас действительно значительно увеличиваются производственные мощности и выпуск вакцин, которые будут всё больше и больше доступны населению. Мы это ощущаем. Наш центр стал дистанционным консультативным центром по стране по вопросам заболеваемости коронавирусом среди беременных женщин, пациенток в послеродовом периоде, и у нас достаточно резкое снижение сейчас заболеваемости этой группы. Например, за нынешние сутки, за 22 марта, у нас 35 новых случаев. Это бесконечно мало для нас", — рассказал академик РАН.

Собеседник Лайфа добавил, что лично он в безопасности и эффективности российской вакцины не сомневается, поскольку она была создана на основе технологических разработок международного класса.

"Ещё раз хотелось бы сказать, что это не быстро приготовленная вакцина, поверьте. Потому что фактически работа началась давно, в 2007 году и в 2003 году", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено. Он также назвал число полностью привитых от коронавируса россиян. На данный момент первый и второй компонент вакцины получили 4,3 миллиона человек.

Кроме того, в понедельник стало известно, что завтра Владимир Путин планирует привиться сам.

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