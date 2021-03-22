Боррель заявил о конфронтационном курсе России в отношениях с ЕС
Министры стран блока подтвердили пять принципов, на которых должно строиться общение с Москвой.
Фото © ТАСС / Zuma
Министры иностранных дел стран Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом", — сообщил Боррель.
Принципы, о которых идёт речь, в частности, включают в себя следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, налаживание тесных контактов Евросоюза со странами СНГ и противодействие РФ даже при условии сотрудничества с ней в определённых темах.
Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. А позже продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры действуют до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
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