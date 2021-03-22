"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос

Бывший врач певицы Юлии Началовой, терапевт Василий Шуров заявил, что не бывает такого аутоиммунного заболевания, при котором исчезает нос. Специалист считает, что организм Алисы Казьминой, бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина, отторгает имплантированные ткани после ряда пластических операций, о которых умалчивает женщина.

"У богемных женщин часто бывает неудачная ринопластика. Не бывает такого аутоиммунного заболевания, при котором нос исчезает", — отметил медик в беседе с МК.

В свою очередь Казьмина не скрывает от поклонников, что серьёзно болеет, и в последнее время всё чаще проводит аналогии между своим состоянием и трагедией Юлии Началовой. Однако медик отметил, что сравнивать эти случаи неуместно. По его мнению, СМИ преувеличивают опасность диагноза экс-жены Аршавина.

"У Началовой не было аутоиммунного заболевания. Была гангрена, Юлия не разрешала ампутировать ногу, что стало роковой ошибкой", — подытожил специалист.

Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и трёх её детей, в том числе совместной дочери.

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