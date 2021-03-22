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Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза

Мама троих детей приняла участие в телешоу Андрея Малахова, на промо к которому её и показали без всяких прикрас.

22 марта 2021, 10:02

Поклонники боятся за жизнь 38-летней Алисы Казьминой — бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, — ведь новости о её здоровье становятся всё менее утешительными. Но ужас внушает не только это, но и перемены, которые случились во внешности звезды. Выйдя из комы после тяжёлого случая коронавируса, из-за которого мама троих детей получила поражение 40% лёгких, она решила рассказать свою историю Андрею Малахову.

Видео © Telegram / Yobajur

Именно в проморолике грядущего прямого эфира Алиса и предстала перед фанатами в удручающем виде. До этого женщина всегда старалась прикрыть результаты своего заболевания либо рукой, либо пластырем. Среди способов экс-жены Аршавина спрятать своё состояние были также съёмки издалека и исключительно в анфас. Но в этом ролике Алису показали в профиль, что только подчеркнуло жуткие изменения, которые произошли с ней.

Фото © Telegram / Yobajur

Фото © Telegram / Yobajur

В состоянии женщины виноват аутоиммунный некроз лобной пазухи, клиновидной и решетчатой пазух. Алисе уже сделали две операции, обратив болезнь в стадию ремиссии, но без последствий обойтись не удалось. Помимо этого, недавно бывшую жену Аршавина пришлось срочно госпитализировать и даже погружать в искусственную кому из-за острого панкреатита. В этот раз кризис удалось пережить при помощи операции. Но не только здоровье волнует женщину. Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из их единственного дома, а его мать пытается отсудить у них два миллиона рублей за незаконное проживание в её квартире.

Фото © Twitter / Mama66.ru и Instagram / arshavina_alisia__mb

Фото © Twitter / Mama66.ru и Instagram / arshavina_alisia__mb

*** какой-то в жизни моей. Он мне всё разломал в щепки и сжёг. Я хочу, чтобы этого всего не было

Алиса Казьмина

"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому

"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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