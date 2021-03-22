Участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она улетела вместе с Тимати и его мамой на Мальдивы
Слухи о рэпере и Марии обрели такую силу, что никто уже не сомневался в их отношениях.
22-летняя студентка журфака и модель Мария Вебер приняла участие в восьмом сезоне "Холостяка" и покорила сердца не только зрителей, но, видимо, и Тимати. На это указывал совместный отдых рэпера и девушки на Мальдивах, куда никто больше из участниц шоу не попал. В интервью Peopletalk Мария впервые прокомментировала роман со звездой и рассказала, что произошло на самом деле.
Тимур пригласил меня на сёрфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться сёрфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!
Такой необычный вид отдыха был выбран не просто так — в первой серии "Холостяка" девушка подарила рэперу доску для сёрфинга. Она призналась, что сама была бы не прочь научиться ловить волну. В "Инстаграме" Мария постоянно выкладывала фото и видео с пляжа, отмечая 13 Surfing Department. В профиле сёрфкэмпа даже были указаны даты, в которые любой желающий мог увидеть Тимати.
То, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на сёрфе?
Победу Марии Вебер в "Холостяке" стали пророчить после того, как девушка появилась на Мальдивах с Тимати. Причём сперва это никак не афишировали, но фанатам удалось всё сопоставить и понять по фото и видео из сториз Моргенштерна и самой девушки. Помимо них на курорте отдыхали и другие друзья рэпера, а также его дочь Алиса и мама, которая приехала, чтобы отпраздновать день рождения внучки. И Мария Вебер стала регулярно появляться в инстаграмах всей тусовки. Ситуацию со слухами ухудшил тот факт, что модель слишком похожа на бывшую девушку Тимати — Анастасию Решетову, которая родила рэперу сына.
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