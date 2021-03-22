Участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она улетела вместе с Тимати и его мамой на Мальдивы

22-летняя студентка журфака и модель Мария Вебер приняла участие в восьмом сезоне "Холостяка" и покорила сердца не только зрителей, но, видимо, и Тимати. На это указывал совместный отдых рэпера и девушки на Мальдивах, куда никто больше из участниц шоу не попал. В интервью Peopletalk Мария впервые прокомментировала роман со звездой и рассказала, что произошло на самом деле.

Фото © Instagram / vebermariia

Тимур пригласил меня на сёрфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться сёрфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну! Мария Вебер

Фото © Instagram / vebermariia

Такой необычный вид отдыха был выбран не просто так — в первой серии "Холостяка" девушка подарила рэперу доску для сёрфинга. Она призналась, что сама была бы не прочь научиться ловить волну. В "Инстаграме" Мария постоянно выкладывала фото и видео с пляжа, отмечая 13 Surfing Department. В профиле сёрфкэмпа даже были указаны даты, в которые любой желающий мог увидеть Тимати.

То, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на сёрфе? Мария Вебер

Фото © Instagram / vebermariia