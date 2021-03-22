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Какую загадку таит в себе девушка, которую случайно увидели в постели экс-бойфренда Бузовой: 10 фото

В конце января Ольга Бузова сообщила, что её отношениям с блогером и рэпером Давой (Давидом Манукяном) пришёл конец. А позже заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо. Кроме того, пользователи заподозрили, что у парня был роман с партнёршей по шоу "Танцы со звёздами" Дарьей Палей. Однако теперь в его кровати оказалась другая красавица.

22 марта 2021, 09:49

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Дава вышел на связь с подписчиками в "Инстаграме" и неожиданно показал больше, чем планировал. Пока парень говорил свою речь на камеру, самые внимательные поклонники разглядели, что его постель уже не пустует — в ней расположилась загадочная брюнетка

Фото © Instagram / anna.makovskaya, dava_m

Фото © Instagram / anna.makovskaya, dava_m

Фанаты вскоре пришли к выводу, что это не кто иной, как личная помощница Давы Анна Маковская, которая много времени проводит вместе с рэпером

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Фото © Instagram / anna.makovskaya

При этом девушка довольно сильно отличается от бывшей возлюбленной Давы Ольги Бузовой. Задумчивая брюнетка редко обновляет "Инстаграм", хотя на неё и подписано почти 33 тыс. человек

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Она не постит откровенные фото и предпочитает носить оверсайз. Но ради рэпера всё же готова оживить свой аккаунт. Так, недавно Анна нежно поздравила Манукяна с днём рождения, пожелав ему оставаться "навсегда таким добрым и простым". И парень тут же написал такой же тёплый ответ

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Спасибо тебе большое🙏🏻 всегда рядом. Люди приходят и уходят. А ты всегда рядом. Лучшая

Дава

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Фото © Instagram / anna.makovskaya

Окажутся ли фанаты правы насчёт отношений пары, покажет время. А пока Анна и Дава отправляют друг другу эмодзи в виде сердечек и не жалеют друг для друга милых слов

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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