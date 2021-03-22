"Авангард" всухую обыграл "Магнитку" и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
"Лисы" в этот вечер так и не смогли пробить чешского голкипера "ястребов".
Фото © Пресс-служба КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на родном льду со счётом 0:3 уступил омскому "Авангарду" в третьем матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина.
По шайбе у победителей забросили Денис Зернов (12'), Рид Буше (49') и Егор Чинахов (58', пустые ворота).
Одним из главных творцов омской победы стал чешский голкипер "ястребов" Шимон Грубец, отразивший 28 бросков и засушивший свой первый матч в плей-офф Кубка Гагарина.
Таким образом, "Авангард" повторно обыгрывает "Магнитку" и выходит вперёд в серии до четырёх побед — 2-1.
Четвёртый поединок между соперниками состоится 24 марта в Магнитогорске.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
"Металлург" — "Авангард" — 0:3 (0:1; 0:0; 0:2), в серии — 1-2
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