"Гордость за наши технологии": В Роспотребнадзоре рассказали, чем российская вакцина заслужила признание за рубежом

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какие задачи президент Владимир Путин поставил на сегодняшнем совещании с создателями и производителями вакцин от коронавируса.

"Сейчас основная задача, конечно, достижение уровня вакцинации с популяционным иммунитетом, который нам позволит быстрее снять все ограничения, чтобы приступить к нормальной жизни. Это вызывает гордость за наши технологии, за нашу страну, которая, несмотря на такой скепсис, предубеждения со стороны ряда иностранных государств, всё-таки смогла выйти на международный рынок и начать завоёвывать международное признание", — рассуждает собеседница Лайфа.

По её словам, российские вакцины проходят двойную проверку — как со стороны производителя, так и со стороны независимых лабораторий, поэтому россиянам гарантировано получение безопасных и эффективных препаратов.

"Эффективность наших вакцин доказана не только у нас в стране, но и теми странами, которые начали вакцинацию нашей отечественной вакциной. Здорово, что именно Россия смогла показать миру и лучшую практику борьбы с пандемией, и разработку и производство вакцины от коронавирусной инфекции", — отметила Пшеничная.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об абсолютной надёжности и безопасности российских вакцин от ковида. Побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено. Он также назвал число полностью привитых от коронавируса россиян. На данный момент первый и второй компонент вакцины получили 4,3 миллиона человек.

Кроме того, в понедельник стало известно, что завтра Владимир Путин планирует привиться сам.

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