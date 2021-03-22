Спасатели нашли под снежными завалами школьницу, пропавшую при сходе лавины в Хибинах
Сейчас 12-летнюю девочку откапывают.
Фото © Pixabay
В Хибинах в Мурманской области спасатели обнаружили под снежными завалами пропавшую после схода лавины 12-летнюю школьницу. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.
Как уточнил собеседник, девочка не подаёт признаков жизни. Сейчас её откапывают из-под снежных масс. В МЧС РФ рассказали, что остальные члены туристической группы не нуждаются в медицинской помощи.
Как ранее писал Лайф, в Хибинах сегодня вечером сошла лавина, на её пути могла оказаться туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. По данным нашего источника, руководитель группы — Смирнов С.
Лента новостей
"Гордость за наши технологии": В Роспотребнадзоре рассказали, чем российская вакцина заслужила признание за рубежом
сегодня в 17:13
Украина признала Сергея Дружко угрозой национальной безопасности
сегодня в 17:05
"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос
сегодня в 16:58
Выбор редакции
Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту
В Хибинах сошла лавина, под снежной массой могут находиться 15 человек
В Татарстане спасли бездомную собаку, бродившую со стрелой от арбалета в голове — видео
Умер работавший над "Белым солнцем пустыни" композитор Юрий Смирнов
Минобороны Великобритании объявило Россию угрозой
Комментариев: 0