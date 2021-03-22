Спасатели нашли под снежными завалами школьницу, пропавшую при сходе лавины в Хибинах

В Хибинах в Мурманской области спасатели обнаружили под снежными завалами пропавшую после схода лавины 12-летнюю школьницу. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

Как уточнил собеседник, девочка не подаёт признаков жизни. Сейчас её откапывают из-под снежных масс. В МЧС РФ рассказали, что остальные члены туристической группы не нуждаются в медицинской помощи.

Как ранее писал Лайф, в Хибинах сегодня вечером сошла лавина, на её пути могла оказаться туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. По данным нашего источника, руководитель группы — Смирнов С.

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