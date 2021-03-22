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США, Канада и Великобритания вслед за ЕС ввели санкции против Китая

Ситуация с якобы имеющимся нарушением прав человека охарактеризована как "геноцид".

22 марта 2021, 17:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти США и Великобритании ввели санкции против Китая за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) после того, как об ограничительных мерах в отношении Пекина объявил Евросоюз.

В заявлении американского Минфина указывается, что ограничения коснутся главы управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэна. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ситуацию в СУАР "геноцидом".

В Британии уточнили, что в список нарушителей прав человека вошли четыре физических лица и одна организация. Помимо Чэнь Минго и Ван Цзюньчжэна это глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань и заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей Чжу Хайлунь, а также синьцзянский производственно-строительный корпус. Им запрещён въезд в страну, а их банковские счета заморожены. Те же самые ограничения ввёл канадский МИД.

Ответные санкции Китая коснулись пятерых членов Европарламента

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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