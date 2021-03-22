США, Канада и Великобритания вслед за ЕС ввели санкции против Китая
Ситуация с якобы имеющимся нарушением прав человека охарактеризована как "геноцид".
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Власти США и Великобритании ввели санкции против Китая за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) после того, как об ограничительных мерах в отношении Пекина объявил Евросоюз.
В заявлении американского Минфина указывается, что ограничения коснутся главы управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэна. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ситуацию в СУАР "геноцидом".
В Британии уточнили, что в список нарушителей прав человека вошли четыре физических лица и одна организация. Помимо Чэнь Минго и Ван Цзюньчжэна это глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань и заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей Чжу Хайлунь, а также синьцзянский производственно-строительный корпус. Им запрещён въезд в страну, а их банковские счета заморожены. Те же самые ограничения ввёл канадский МИД.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против двух россиян, обвиняемых в преследовании лиц ЛГБТ в Чечне. И в том же пакете мер речь шла о четырёх китайских политиках, которые могут быть причастны к нарушению прав уйгуров в Синьцзяне.
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