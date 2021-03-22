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Умер работавший над "Белым солнцем пустыни" композитор Юрий Смирнов

Причина смерти не называется.

22 марта 2021, 18:26
<p>Юрий Смирнов. Фото © <a href="https://bdt.spb.ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Большого драматического театра</a></p>

Юрий Смирнов. Фото © Сайт Большого драматического театра

В возрасте 85 лет скончался композитор, педагог и старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Юрий Смирнов, сообщается на сайте учреждения.

"Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино", — сказано в записи.

Смирнов работал над многими фильмами, в частности "Белое солнце пустыни", "Рабочий посёлок", "Гойя, или Тяжкий путь познания" и "Салют, Мария!", а также написал музыку к спектаклям "Поэтические страницы" и "Блажь!".

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Отмечается, что собственная школа гитарной игры композитора пользовалась большой популярностью, а по его авторским сборникам уже много лет учатся юные гитаристы. Кроме того, с сочинениями Смирнова музыканты часто выступают на профессиональных конкурсах.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким композитора.

Ранее Лайф сообщал, что от последствий коронавируса умер хореограф Владимир Кирсанов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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