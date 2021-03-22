Умер работавший над "Белым солнцем пустыни" композитор Юрий Смирнов

Причину смерти пока не раскрывают.

В возрасте 85 лет скончался композитор, педагог и старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Юрий Смирнов, сообщается на сайте учреждения.

"Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино", — сказано в записи.

Смирнов работал над многими фильмами, в частности "Белое солнце пустыни", "Рабочий посёлок", "Гойя, или Тяжкий путь познания" и "Салют, Мария!", а также написал музыку к спектаклям "Поэтические страницы" и "Блажь!".

Отмечается, что собственная школа гитарной игры композитора пользовалась большой популярностью, а по его авторским сборникам уже много лет учатся юные гитаристы. Кроме того, с сочинениями Смирнова музыканты часто выступают на профессиональных конкурсах.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким композитора.