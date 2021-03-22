Битва власти: Зеленский решил искоренить олигархат на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации в стране, который направлен не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы в целом, а также уменьшение барьеров для ведения бизнеса и становление правил игры единых для всех. Об этом заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко в эфире "Радио НВ".

"Если бы экономическая ситуация на Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов", — сказал Устенко.

По его словам, небольшая группа заинтересованных лиц, преимущественно олигархи, уже много лет пытается "законсервировать" ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но при этом создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

"Ради этого они используют политические связи и медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что то, чего хочет бизнес, а именно: нормальную судебную систему, эффективную борьбу с коррупцией, конкуренцию, демонополизацию экономики и уменьшение барьеров для ведения бизнеса — блокирует именно эта группа", — пояснил советник президента Украины, уточнив, что по этой причине процесс деолигархизации в стране неизбежен.

Вместе с тем Устенко отметил, что речь идёт не о каком-то конкретном олигархе, а об изменении целой закрытой системы, которая формировалась на протяжении последних десятилетий на Украине. Он также указал, что целью Зеленского является проведение деолигархизации "широким фронтом" действиями сразу в нескольких направлениях. Так, среди первоочередных мер советник назвал амнистию капитала, судебную реформу, возобновление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

"Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это ещё одна из битв, которую ведёт власть. У президента Зеленского есть чёткая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", — подчеркнул Устенко.

А недавно бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров заявил, что американцы контролируют Украину, являясь настоящими хозяевами страны. По его мнению, сценарий смены власти в 2014 году продумывался ещё за десять лет до этого.

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